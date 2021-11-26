Улан-Удэнский авиационный завод признан одним из лучших экспортеров года

Партнер Новикомбанка АО «Улан-Удэнский авиационный завод» занял третье место в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес». Всего на конкурс было подано свыше 1700 заявок.

Ключевыми критериями отбора победителей стали оценки экспортной деятельности, международного продвижения и уровень экспортной активности. Выбор номинантов был основан на двух перекрёстных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов единой окружной конкурсной комиссии. Экспертный отбор проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов страны.

Торжественное награждение победителей всероссийского конкурса «Экспортер года» состоится 9 декабря в рамках форума «Сделано в России».

«Успехи наших партнеров искренне радуют нас. Ведь мы являемся центром финансирования и поддержки отечественной промышленности. Если компания занимает призовое место в таком авторитетном конкурсе, это говорит о ее успехе на рынке, финансовой стабильности и процветании», - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности, на котором трудятся более 6 тысяч сотрудников. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. Количество произведенных на У-УАЗ единиц авиатехники приближается к 10 тысячам.

Сотрудничество Новикомбанка и Улан-Удэнского авиационного завода ведется по нескольким направлениям: расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. В частности, банком установлен лимит кредитования предприятию в размере 6,5 млрд рублей для выполнения текущей деятельности, включая исполнение контрактных обязательств.

Кроме того, стороны реализуют программу «Социально-платежная карта работника Ростеха». Социально-платежная карта — это уникальное решение, разработанное на базе платежной системы «Мир» специально для работников предприятий Госкорпорации Ростех. Карта включает в себя максимальное количество социальных и платежных льгот и привилегий. Главное ее преимущество в том, что она дает возможность сотрудникам воспользоваться всеми социальными программами Госкорпорации, а также получать самые лучшие условия по розничным продуктам банка.

Новикомбанк предлагает также сотрудникам предприятия полную линейку розничных продуктов и услуг: зарплатные карты, ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, дистанционные платежные сервисы.

В марте 2021 года Новикомбанк открыл дополнительный офис обслуживания в столице Республики Бурятия, вблизи от предприятия АО «Улан-Удэнский авиационный завод». В новом офисе сотрудники У-УАЗ получают банковское обслуживание на специальных льготных условиях. Для их удобства на территории завода установлены банкоматы. При этом снимать наличные денежные средства и пополнять карту Новикомбанка без комиссии можно в любых банкоматах сторонних банков по всей территории России без ограничений.