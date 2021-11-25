«Открытие Инвестиции» – трехкратный лауреат премии «Investment Leaders Award 2021»

«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входят в группу банка «Открытие») стали лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021», получив награды сразу в трех номинациях – «За вклад в развитие инвестиционной деятельности», «Лучшее мобильное приложение для активной торговли» и «Лучший брокер для состоятельного инвестора», рассказали SIA.RU в банке.

Ежегодная премия «Investment Leaders Award» вручается лидерам в области инвестиций и демонстрирует признание со стороны профессионального сообщества. Премией награждаются наиболее успешные проекты, которые способствуют развитию российского финансового рынка и финансовой грамотности населения России.

Награду в категории «Информационная поддержка инвестирования» в номинации «За вклад в развитие инвестиционной деятельности» получило издание об инвестициях и финансах «Открытый журнал». Его ежемесячная аудитория составляет 900 тысяч человек, портфель издания насчитывает свыше 3500 публикаций. С журналом сотрудничают более 120 авторов – частных трейдеров, экспертов по налогам, юристов, которые делятся опытом, освещают вопросы, связанные с прикладной стороной инвестиций и трейдинга, налогообложения и правоприменения.

Мобильное приложение «Открытие Инвестиции» стало лауреатом в категории «Технологии инвестирования» в номинации «Лучшее мобильное приложение для активной торговли». Среди преимуществ приложения эксперты отметили возможность торговли драгоценными металлами, а также объединение продуктов брокера и УК «Открытие» на одной платформе.

«Открытие Инвестиции» также признаны лучшими в категории «Брокеры для инвестирования» в номинации «Лучший брокер для состоятельного инвестора». Экспертный совет премии подчеркнул оперативность, с которой «Открытие Инвестиции» обеспечивает своим клиентам возможность воспользоваться новыми инструментами и услугами. Так, клиенты компании одними из первых в России получили возможность торговать физическим золотом и серебром на Московской бирже. Также брокер одним из первых на рынке предоставил клиентам возможность прохождения тестов для торговли сложными инструментами в личном кабинете и мобильном приложении. Важным шагом стало упрощение процедуры присвоения статуса квалифицированного инвестора – теперь его можно получить в личном кабинете на сайте и мобильном приложении «Открытие Инвестиции» в несколько кликов.

«Мы благодарим экспертный совет премии за высокую оценку наших проектов профессиональным сообществом. Победа сразу в трех номинациях в разных категориях – весомое признание эффективности консолидации продуктов и сервисов брокера и управляющей компании на одной платформе. Новая единая среда предоставила нам возможности для качественного развития, а нашим клиентам открыла максимально широкий спектр инвестиционных решений для достижения своих целей. Вместе с тем, премия «Investment Leaders Award» задает высокую планку ответственности – и для бренда «Открытие Инвестиции» это мощный стимул стать еще эффективнее», – отметила Аиша Кубезова, директор по маркетингу «Открытие Инвестиции».