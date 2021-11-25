Средний размер ипотеки в России в октябре составил 3,5 млн рулей

Количество регионов со средним размером кредита более 3 млн руб. с июня удвоилось.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,5 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,9% (в сентябре 2021 года – 3,3 млн руб.). При этом количество регионов со средним размером ипотечного кредита более 3 млн руб. увеличилось более чем вдвое с начала второго полугодия 2021 г.

В отличие от прошлого года, в 2021 г. опережающий рост среднего кредита показывают «нестоличные» регионы РФ. Так, если за 2020 год средний чек ипотеки в Москве вырос на 18,5%, а в регионах на 10,9%, то в 2021 году тенденция противоположная: за 10 месяцев рост в Москве составил 24,3%, а в других субъектах РФ – 27,5%.

Для банков основным фактором, определяющим положительное решение по выдаче ипотеки, остается Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика. Так, доля одобренных заявок для заемщиков с ПКР более 700 баллов превышает 50%

«С начала второго полугодия опережающий рост наблюдается в регионах, где стоимость квартир позволяет уложиться в сумму 3 млн руб. В этих условиях все большее значение приобретают собственные ипотечные программы банков, которые пока не торопятся резко повышать стоимость кредита вслед за ключевой ставкой ЦБ и ориентируются на клиентов с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга. Тем не менее в ближайшей перспективе возможна коррекция темпов роста ипотеки в сторону снижения», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.