Проект технопарка по переработки отходов «Усольехимпрома» прошел экологическую экспертизу

Проект строительства экотехнопарка «Восток», который намерены создать на площадке ныне закрытого предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области для переработки промышленных отходов, прошел экологическую экспертизу, пишет ТАСС со ссылкой на директора по развитию АО «Русатом Гринвэй» (структура Росатома) Екатерину Демичеву.

«Спроектирован [экотехнопарк], и пройдена государственная экологическая экспертиза. Спроектированное предприятие позволит получать металлическую ртуть, грунт, который будет использован для рекультивации территории «Усольехимпрома», инертные материалы будут использованы в последующем в строительстве инфраструктуры, в частности дорог, а также ряд неорганических соединений, солей в основном, в результате переработки отходов неорганических», – заявила Демичева во время III Всероссийской научно-практической конференции «Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии».

Она также добавила, что экотехнопарк в большей степени будет ориентирован на переработку ртутьсодержащих отходов «Усольехимпрома». Поставщиком технологий для обработки такого сырья стала одна из зарубежных компаний, поскольку в России необходимых технологических решений пока нет. В то же время технологии для переработки неорганических отходов были найдены в РФ.