Банк Уралсиб предложил сезонный вклад «Прибыльный сезон» с доходностью до 7,9% годовых

Банк Уралсиб сообщил о новом сезонном вкладе «Прибыльный сезон», максимальная доходность по которому составляет 7,9% годовых.

Условия действительны на 25.11.2021г. Минимальная сумма Вклада 100 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада. Процентные ставки (годовых): 181 день – 6,5%, 367 дней – 7,2%, 1100 дней –7,9%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку Вклада «Прибыльный сезон», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015