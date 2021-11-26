Чистая прибыль Росбанка по МСФО выросла до 15 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года

В первые 9 месяцев 2021 года Группа Росбанк продолжила удерживать сильные позиции на рынке и в очередной раз продемонстрировала положительные результаты, как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения наших социально-направленных проектов, которые являются ключевыми для нашей стратегии. Чистая прибыль Группы Росбанк после налогообложения выросла до 15 млрд рублей, или на 73%1 по сравнению с 9 месяцами 2020 года.

На недавней федеральной пресс-конференции банк представил новую стратегию развития банка на 2021-2025 годы.

– При ее создании мы ориентировались на ключевую цель – к 2025 году стать лучшим международным банком в России для наших клиентов, сотрудников и общества в целом. Название стратегии «Устойчивый рост» тесно связано с предназначением группы Societe Generale, а именно: строить вместе с нашими клиентами надежное и устойчивое будущее, предлагая ответственные и инновационные финансовые решения. План реализации нашей стратегии разработан с целью продемонстрировать рост бизнеса во всех клиентских сегментах и обеспечить устойчивый рост финансовых показателей,– говорится в сообщении банка.

За 9 месяцев 2021 года Группа Росбанк продемонстрировала рост по всем основным направлениям бизнеса. Корпоративный бизнес продолжил укреплять свои позиции: портфель кредитов юридическим лицам показал отличные темпы роста в 3 квартале 2021 года, увеличившись таким образом на 17% с начала года и превысив 340 млрд рублей. В то же время, портфель текущих счетов и депозитов юридических лиц увеличился на 11% с конца 2020 года, превысив отметку 650 млрд рублей.

На розничном рынке Росбанк сохраняет лидирующие позиции и остается крупнейшим международным банком на российском рынке по объему розничного кредитного портфеля, размер которого увеличился на 7% (до 576 млрд рублей) за 9 месяцев 2021 года. Росбанк сохраняет позицию одного из лидеров рынка залогового кредитования физических лиц: на российском рынке Группа занимает 2-е место по объему портфеля автокредитов среди всех банков с долей рынка более 10% и 2-е место по объему ипотечного портфеля среди частных банков. Портфель текущих счетов и депозитов физических лиц показал положительную динамику, увеличившись на 4% в 3 квартале 2021 года.

Чистый процентный и комиссионный доходы за 9 месяцев 2021 года демонстрировали стабильный рост – на 2% и 11% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, однако чистый результат от финансовых операций снизился, что негативно повлияло на операционные доходы. Уровень отчислений в резервы продолжил сокращаться (-79% до 2,6 млрд рублей) на фоне продолжающегося восстановления российской экономики.