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Fitch подтвердил рейтинг Росбанка на уровне BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило наивысший для российского рынка кредитный рейтинг Росбанка на уровне BBB со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Росбанка сохранился на уровне BBB, а краткосрочный рейтинг дефолта эмитента остался на уровне F2. Рейтинг устойчивости банка остался на прежнем уровне bbb-.

Кредитный рейтинг Росбанка обусловлен высокой вероятностью предоставления поддержки со стороны материнского банка - Societe Generale S.Aм («SG», «A-»/прогноз «Стабильный»), а также высоким уровнем операционной и управленческой интеграции, усилением стратегической важности российского рынка для материнской компании. Росбанк также, согласно заявлению агентства, обладает сильной позицией по ликвидности, консервативной оценкой рисков, хорошим качеством активов, сильным качеством менеджмента, стабильной и диверсифицированной корпоративной клиентской базой.

Росбанку также присвоены наивысшие кредитные рейтинги российских рейтинговых агентств АКРА и RAEX (Эксперт РА) на уровне AAA (RU) и ruAAA соответственно, прогноз «Стабильный», и международного агентства Moody’s на уровне Baa3 (долгосрочный рейтинг депозитов) со стабильным прогнозом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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