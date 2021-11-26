Новый пятизвездочный отель планируют построить в центре Иркутска

Он будет располагаться рядом с элитным жилым комплексом «CORSO residence» на Цесовской набережной. Об этом в интервью Газете Дело рассказал автор проекта Владимир Дмитриев. По его мнению, сейчас в городе не хватает пятизвёздочных отелей и это является причиной отсутствия в городе VIP-туристов.

– Вы знаете, как путешествуют «пятизвездочные» туристы со всего мира? Они дают задание агенту, у которого есть райдер такой поездки. И первым в этом списке требований стоит место проживания – не ниже пятизвёздочного отеля. Но в Иркутске такого выбора практически нет. Поэтому у нас так мало богатых туристов. А раз не едут они, не развиваются и дорогие услуги: вертолётные экскурсии, прогулки на комфортабельных яхтах и т.д .Да, многие люди с деньгами хотят побывать на Байкале. Но они не хотят во время своего отдыха испытывать дискомфорт, им нужны качественные услуги мирового уровня, к которым эти люди привыкли, – подчеркивает Владимир Дмитриев.

В настоящее время в Иркутске действуют два небольших пятизвездочных отеля – Амурский (27 номеров) и History (40 номеров). Строительство третьего ведет ООО «Прибайкалье» на месте Курбатовских бань. Там планируют построить пятизвёздочный бутик-отель и СПА-комплекс, площадь комплекса составит 10 тыс. кв м.