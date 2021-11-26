Пик увольнений зафиксировали в Иркутской области

56% уволившихся ушли с работы по собственному желанию.

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ (исследование есть у SIA.RU) причин увольнения работников в России, и выяснила, что самыми распространенными являются уходы по собственному желанию, которые в настоящее время достигли пиковых показателей за всю историю наблюдений.

Летом и осенью 2021 года зафиксирован пик увольнений по собственному желанию: доля этой причины составила 61% во 2 квартале текущего года и 59% в третьем по России в целом, по Иркутской области – 68,6% и 56% соответственно. Это является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%). Реже остальных по собственному желанию покидают компанию-работодателя студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%).

Среди регионов в топ-15 вошли работники из Ульяновской (76%), Брянской и Белгородской областей (по 67% в каждой области). Иркутская область по доле уволившихся по собственному желанию в 3 квартале текущего года заняла 38 место в стране.

Причиной, показавшей, рекордное снижение, стало увольнение по сокращению штатов – если во втором и третьем квартале 2020 г. на эту причину в России приходилось каждое пятое (20%) увольнение, то по итогам третьего квартала 2021 г. они составляют всего 7%, в Иркутской области – 8,2% и 5,7% соответственно. Это также является минимальным значением за все время наблюдений, начиная с 2015 года.

Чаще всего – от каждого десятого до почти каждого пятого – осенью текущего года сталкиваются с увольнениями по сокращению штата работники банков (17%), сферы безопасности (14%), инсталляции и сервиса (13%), закупок (13%), добычи сырья (11%), бухгалтерии (10%), строительства (10%) и управления персоналом (10%).

В региональном разрезе - работники из Липецкой, Самарской, Калужской областей и Пермского края (по 10% в каждом регионе). Иркутская область в данном рейтинге – лишь на 30 месте (5,7%).

Число увольнений в связи с реорганизацией компании снизилось за год – с 8% в 3 квартале 2020 г. до 6% осенью 2021 г. по России в целом и с 6,6% до 5% по Иркутской области. Примечательно, что по этой причине приходится покидать работу каждому пятому (20%) топ-менеджеру. Также в связи с реорганизацией увольняется каждый десятый (10%) работник в сферах добычи сырья, безопасности и закупок.

Среди регионов данная причина чаще всего встречается во Владимирской области (9%) и в Рязанской области, а также в Москве (по 8%). Иркутская область – на 18 месте (5%).

Также стабильно низкой остается доля увольнений за невыполнение плана, рабочих задач – за год она не изменилась и находится на уровне 0,6% по стране в целом и на уровне 1,6% по Иркутской области, хотя это 5 место среди всех регионов.