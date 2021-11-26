В семи административных центрах Приангарья скорость мобильного интернета МТС стала быстрее в полтора раза

Это Зима, Нижнеудинск, Саянск, Тайшет, Тулун, Слюдянка и поселок Усть-Ордынский.

«Коллеги из техблока несколько месяцев готовили сеть, чтобы расширить емкость канала, или как правильнее на «телекомовском» – провели рефарминг частот. Теперь там, где было тесно в сети, стало свободно», – пишет директор компании в Иркутской области Владислав Божеев.

Объем потребляемого интернет-трафика в городах области растет ежегодно примерно на четверть. Наибольшее потребление трафика компания зафиксировала в этих регионах. Теперь жители населенных пунктов смогут смотреть фильмы и сериалы в хорошем качестве, прямые эфиры и вебинары без помех, играть в онлайн-игры.