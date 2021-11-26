En+ Group набирает второй поток студентов образовательной программы «Академия IT»

En+ Group открывает для студентов приём заявок на участие во втором потоке «Академии IT». Это целевая программа дополнительного обучения студентов по IT-специальностям с гарантией их трудоустройства в компаниях энергетического и металлургического бизнесов компании, сообщили SIA.RU в компании.

К участию в программу «Академии IT» приглашаются студенты 2-го курса ИРНИТУ из Института информационных технологий и анализа данных, а также студенты, обучающиеся по профилю «Автоматизация технологических процессов и производств» в Институте высоких технологий. Подать заявку можно до 15 декабря на сайте. Участие в проекте бесплатное, количество мест ограничено.

Студентов ждут большой образовательный блок hard и soft skills, визионерские лекции о развитии IT-индустрии и технологий, проектная работа и решение реальных бизнес-кейсов, экскурсии на предприятия энергетики и металлургии, квизы, хакатоны и соревнование «Битва айтишников». «Прокачивать» свои навыки студентам предстоит в интенсивном режиме, дополнительное обучение будет проводиться в течение 2,5 лет на базе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) при поддержке Корпоративного университета «ЕвроСибЭнерго».

Преподавателями будущих профессионалов в области IT станут эксперты En+ Group и РУСАЛ, сотрудники En+ Digital (специализированной IT-компании En+ Group), а также крупнейшие российские специализированные провайдеры образования.

«Академия IT» дает талантливым и целеустремленным ребятам возможности для самореализации и успешного старта будущей карьеры без необходимости переезда в другой регион страны. Особый приоритет программам подготовки кадров в политике En+ Group установил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска. Участие в программе подразумевает получение не только уникальных знаний, практических навыков и компетенций, но и повышенной стипендии на период обучения, практику на предприятиях En+ Group, помощь и поддержку в выборе темы и подготовки выпускной квалификационной работы, а также получение российских и международных сертификатов и свидетельства о повышении квалификации государственного образца.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group:

– Программа «Академия IT» была открыта как ответ на запрос энергетического и металлургического бизнеса En+ Group в специалистах с глубокими знаниями отраслевой специфики, пониманием потребностей и задач бизнеса и потенциалом разработки и внедрения современных методик и передовых технологий цифровизации. Открытие второго потока «Академии IT» – наглядное подтверждение тому, что в ИРНИТУ учится большое число амбициозных ребят, по-настоящему увлеченных IT-технологиями, способных присоединиться к работе кросс-функциональных команд проектов цифровой трансформации En+ Group.