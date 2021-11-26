Россияне рассказали, на что копили в этом году

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей России в этом году начали делать накопления, и какие планы у них на грядущий год.

В этом году треть опрошенных жителей России (33%) отметили, что начали делать накопления с зарплаты. По итогам исследования, проведенного в декабре 2020 года копить в 2021 году планировали 64% опрошенных, однако на момент опроса деньги откладывали только 28% респондентов.

Каждый пятый респондент (22%) отметил, что им удавалось откладывать менее 5% от дохода. Еще 31% опрошенных копили до 10% доходов каждый месяц, 12% – до 15% доходов, а 13% – до 20% доходов.

Почти каждый десятый участник исследования (9%) рассказал, что им удавалось откладывать до 30% доходов. Еще 6% опрошенных отметили, что у них получалось делать накопления в размере до 40% доходов каждый месяц, а 7% откладывали на будущее 50% зарплаты и более.

35% респондентов отметили, что откладывают деньги «‎на черный день». 27% опрошенных рассказали, что хотели бы потратить накопления на отпуск или путешествия, а четверть участников исследования (24%) – на покупку недвижимости.

18% опрошенных жителей России указали, что копили на ремонт, 16% – на лечение, а 14% – на образование для детей. По 13% респондентов хотели бы потратить отложенные деньги на подарки или собственное образование, а 12% – на покупку автомобиля.

Еще 8% респондентов потратят накопления на бытовую технику, 6% – на гаджеты, а 3% на покупку одежды и украшений.

В следующем году делать накопления планируют 78% опрошенных.