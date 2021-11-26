Предприниматели Иркутской области смогут получить отсрочку по коммунальным платежам

Массовых обращений об отсрочках пока не поступало, рассказали представители ресурсоснабжения на встрече с Русланом Ситниковым.

Представители торговых центров поддерживают малый и средний бизнес иным путем. Как рассказали арендодатели, тем, у кого зафиксированы серьезные потери выручки, они по возможности предоставляют скидки. Такие меры также обсуждаются с каждым предпринимателем индивидуально.

В свою очередь, министерству имущественных отношений Руслан Ситников поручил проработать вопрос снижения арендной платы на объекты, находящиеся в региональной собственности.

«Иркутская область остается в «красной» зоне по уровню заболеваемости COVID-19, поэтому существующие ограничительные меры необходимо сохранять, оказывая постоянную поддержку предпринимателям. – сказал Руслан Ситников. – Сейчас самое время объединиться, найти компромиссные решения, чтобы все вышли из этой непростой ситуации с минимальными потерями».