«Джаз на Байкале» пройдет при поддержке En+ Group

Производитель алюминия и электроэнергии, выступила генеральным партнером международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале», рассказали SIA.RU в компании.

Мероприятие входит в число крупнейших джазовых событий как по географии и уровню участников, так и по количеству музыкантов. Фестиваль проводится на протяжении 16 лет и за это время стал не только важным культурным событием в жизни города, но и приобрел немало поклонников, приобщив их к этому музыкальному направлению.

«Джаз на Байкале» традиционно включает в себя конкурсную и концертную составляющие. В первой части состоятся прослушивания и мастер-классы от членов жюри под председательством легендарного саксофониста Игоря Бутмана. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить благотворительный концерт «У добра нет границ», гала- концерт и Jam Session. В список именитых артистов и творческих коллективов, которые в этом году выступят на иркутской сцене, вошли Квинтет Игоря Бутмана, Квинтет Алекса Сипягина, Алина Енгибарян, Александр Машин и другие.

Александр Филиппов, художественный руководитель и генеральный продюсер фестиваля, подчеркнул:

«В этом году мы расширили возрастные рамки конкурса, добавив категорию 25+, куда заявлены опытные музыканты, а также предоставили юным дарованиям возможность выступить на одной сцене со звездами мировой величины. Эти изменения призваны сблизить начинающих и по-настоящему знаменитых музыкантов. Недаром говорят, что джаз – это музыка общения!»

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, отметила:

«Повышение уровня жизни в регионах, в том числе, культурного, является одним из приоритетных направлений социальной политики En+ Group. Фестиваль «Джаз на Байкале» вносит вклад в формирование культурной элиты нашей страны, помогает находить ярких и талантливых исполнителей. Постоянные гости фестиваля могут наблюдать, как год за годом растет мастерство молодых звезд джазовой сцены».

Компания En+ Group активно содействует развитию культуры и искусства в рамках социальной политики компании, основные принципы которой обозначил ее основатель и общественный деятель Олег Дерипаска. Весной этого года Братскому драматическому театру выделены средства в размере 4 млн рублей на реконструкцию театральной гостиной, что позволит увеличить репертуар, проводить театральные эксперименты, читать пьесы для зрителей. А с 2016 года ежегодно проводились «РУСАЛ ФестивAL», с организацией в городах показов современных театральных постановок ведущих театров страны, мастер-классов известных режиссеров, прослушиваний в Школу-студию МХАТ, а также кинофестивали российского кино.