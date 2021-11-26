Троих жителей Усолья-Сибирского осудили за нелегальную акцию против QR-кодов

Усольский городской суд Иркутской области осудил троих местных жителей за проведение несанкционированной акции против системы QR-кодов в регионе, сообщает пресс-служба организации.

По версии суда, молодые люди – один мужчина и две женщины – 20 ноября недалеко от Вечного огня провели митинг против введения в Приангарье новой системы, на мероприятии они выкрикивали лозунг «Мы люди, а не товар». О проведении публичной акции они не уведомили органы власти, потому и были привлечены к административной ответственности.

Мужчину приговорили к 40 часам обязательных работ, женщинам назначили минимальное наказание из-за того, что у них есть маленькие дети – штрафы по 20 тысяч рублей. Осужденные не признали свою вину, пояснив, что они записывали видеообращение к губернатору Иркутской области.