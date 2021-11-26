Водителя, по вине которого в Братске погибли два пассажира, приговорили к 9 годам колонии

Братский городской суд приговорил местного жителя к 9 годам колонии за ДТП, в результате которого погибли двое его пассажиров. Известно, что водитель в момент аварии был пьяным, сообщает полиция Иркутской области.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошел вечером 14 февраля. Тогда 35-летний мужчина подвозил трех человек из жилого района Энергетик в центр Братска. По пути на своем автомобиле Toyota он врезался в движущийся впереди лесовоз. Молодой человек и девушка погибли, третья попутчица получила травмы.

Известно, что водитель является злостным нарушителем – только за 2020 год он получил 38 протоколов за несоблюдение скоростного режима. Помимо реального срока ему дали и материальное наказание – семьям погибших, а также выжившей девушке ему предстоит заплатить 3,4 млн рублей.