3,5 тысячи человек отправили деньги усольчанам, которых осудили за акцию против QR-кодов

Почти 300 тысяч рублей отправили активистам из города Усолья-Сибирского Иркутской области, которых накануне осудили за незаконную акцию против QR-кодов. Деньгами жителей Приангарья поддержали 3,5 тысячи человек, сообщил один из осужденных – предприниматель Михаил Ожиганов.

«Деньги на штрафы собраны! Коллеги, друзья, благодарю всех, кто успел внести свою лепту в защиту наших общих прав и законных интересов! Примерно 3,5 тысячи человек за 16 часов, начиная от 10 копеек до 10000 руб., отправили [в общей сложности] 260420,04 рублей», – сообщил Ожиганов.

Всего было собрано более 278 тысяч рублей.

Напомним, троих усольчан осудили накануне. По версии суда, Ожиганов и две активистки устроили несогласованную с властями акцию об отмене QR-кодов в регионе, где выкрикивался лозунг. Сами жители Приангарья пояснили, что записывали видеообращение к органам власти, потому своей вины в содеянном не признают. Предпринимателя оштрафовали на 190 тысяч и приговорили к 40 часам обязательных работ. Женщинам назначены штрафы по 20 тысяч.