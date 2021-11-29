Сибирским «Центрам помощи и спасения» исполнился год

О том, как всё начиналось, и о ежедневной борьбе за жизни, рассказала «Братская студия телевидения».

Сложный, непредсказуемый и первый. Этот год был непростым для всех. Иногда казалось, что коронавирус отступает, но передышка была недолгой – COVID-19 возвращался снова. В 2020 году мало кто мог подумать, что страшный вирус просто так не уйдет. Однако общественный деятель и основатель РУСАЛа Олег Дерипаска одним из первых заявил, что нужно действовать здесь и сейчас. Он инициировал строительство семи медицинских учреждений. Центры возвели с нуля буквально за полгода. По окончании строительства их передали в систему регионального здравоохранения.

«Конечно, мы не могли остаться в стороне в такой ситуации. И мы должны понимать – чуда не будет, пандемия не исчезнет с первой, второй волной. Скорее всего, в лучшем случае это будет до мая 2023-го года. Только тогда мы сможем взять это под контроль», – Олег Дерипаска, инициатор строительства «Медицинских центров помощи и спасения».

Минул уже год. За это время в стенах Центров удалось спасти более десяти тысяч жизней. Это показатель слаженных действий врачей и медперсонала. Люди в белых халатах регулярно перерабатывают тонны информации, изучая изменения болезни, общаясь с коллегами. Обмен опытом – обязательный пункт работы.

«Мы узнаём новое практически каждый день. Ковид меняется, течение заболевания меняется, ответ на наше лечение. Те сведения, которые они дают, это не просто практическая работа, это самая настоящая научная ещё неопубликованная статья», – Алексей Бидин, врач анестезиолог-реаниматолог, Коломна.

Спасать жизни помогают не только знания врачей, но и оборудование, которым снабжен каждый Центр. Оно современное и надёжное. Кроме того, здесь не знают, что такое нехватка лекарственных препаратов – поставки регулярные. Буквально пару месяцев назад в медучреждениях появилось новое кислородное оборудование.

«Хочется выразить огромную благодарность компании РУСАЛ, а также лично Олегу Владимировичу Дерипаска за огромную помощь в обеспечении нашего лечебного учреждения столь необходимым нашим больным кислородом. Пациентов тяжёлых, как и в третью, в четвёртую волну меньше не стало, течение заболевания также очень тяжёлое, потребность кислорода сохраняется большой», – Анна Мельникова, заведующая «Медицинским центром помощи и спасения», Шелехов.

А ещё в каждом из Центров особое внимание уделено комфорту пациентов, бытовому и эмоциональному.

«Весь персонал очень внимательный, очень добрый, душевный. У всех такие глаза, которым веришь, надеешься, что тебе помогут, тебя спасут, что тебе будет хорошо, и что не надо бояться. Не надо бояться больниц», – Елена Жужгина, пациентка «Медицинского центра помощи и спасения», Саяногорск.

Тем временем вирус мутирует. Количество заболевших постоянно растет. Многие заболевают повторно. Меры профилактики известны всем, о вакцинации знает каждый. Но, всё же, стоит повторить – прививка защищает организм. И только совместная вакцинация поможет нам победить COVID. Обязательно обратитесь к врачам и сделайте прививку. Процедура безболезненная, бесплатная и эффективная. Чем быстрее мы победим общего врага, тем быстрее сможем дышать полной грудью и перестанем бояться заболеть. Врачи смогут вернуться к уже забытому спокойному режиму работы, а «Центры помощи и спасения» перепрофилируют в иммунологические.