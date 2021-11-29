Цены на домашнюю электронику выросли на 15% за год

В 2022-м подорожание может составить еще 13%. Это связано с запретом на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов, сообщают «Известия» со ссылкой на ТПП и Ассоциацию ломовиков.

В 2022-м подорожание может составить еще 13%, полагают в ТПП и Ассоциации ломовиков. В последней организации полагают, что после введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по РОП и придется платить экосбор, что скажется на ценах.

В Минпромторге и Минфине поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Специалисты ведомств считают, что отечественные предприятия способны переработать весь образующийся на территории РФ объем таких отходов, однако сталкиваются с сырьевым дефицитом.