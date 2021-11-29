Правительство РФ профинансировало строительство суворовского училища в Иркутске на 4,5 млрд рублей

Заведение планируют открыть 1 сентября 2023 года, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на конференции 29 ноября.

«Площадка включает в себя объекты культурного наследия. Основное строение – юнкерское училище остается в неизменном виде, с той структурой и отделкой, которая была», – говорит губернатор.

Напомни, что идея создания в Иркутской области Суворовского училища появилась летом 2020 года. О ней губернатор Игорь Кобзев доложил президенту во время рабочей встречи. Комплекс объектов на территории бывшего ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.