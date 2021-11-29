12% сибиряков выступают за отмену новогодних корпоративов из-за пандемии

Более 60% жителей СФО готовы участвовать в новогоднем корпоративе в любом случае и в любом формате, хотя уверены или почти уверены в его проведении в своей компании только 21% опрошенных.

Число планирующих встретить Новый год дома в кругу семьи выросло по сравнению с прошлым годом на 10 процентных пунктов (до 75%). Увеличивать расходы на новогодние праздники сибиряки не намерены. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

47% опрошенных сообщили, что их компании в этом году не будут или скорее всего не будут проводить новогодние корпоративы из-за пандемии COVID-19. Еще 31% до сих пор не знает о том, состоится ли у них в компаниях новогодний корпоратив. О том, что он скорее всего состоится, заявили 17%. Лишь 4% точно уверены в проведении новогоднего корпоратива в своих компаниях.

62% готовы участвовать в новогоднем корпоративе в любом случае и в любом формате. 30% заявили, что принципиально не участвуют в подобных мероприятиях. 8% из-за пандемии готовы принять участие в корпоративе только онлайн.

Сибиряки – самые большие в стране любители встречи Нового года дома в кругу семьи: такую встречу праздника предпочитают 75% опрошенных. На аналогичный вопрос в прошлом году так ответили 65% опрошенных. 7% хотят отметить приход 2022 года в гостях у друзей или родственников. 5% будут работать в новогоднюю ночь. 1% поедут отдыхать в другой регион России. Планирующих встретить новогоднюю ночь в кафе, ресторане или за границей из числа респондентов не нашлось.

На новогодний стол-2021 почти каждый четвертый сибиряк (23%) потратил не более 5 тысяч рублей. У 41% эти расходы составляли от 5 до 10 тысяч рублей. 15% отпраздновали приход второго ковидного года на 10-15 тысяч рублей, 5% потратили 15-20 тысяч, 3% – более 20 тысяч. 2% заявили, что не празднуют Новый год. Затруднились оценить свои расходы 11% респондентов.

42% полагают, что их бюджет на новогодний стол-2022 не изменится. 22% сказали, что этот бюджет уменьшится, 9% – что увеличится. 27% опрошенных пока не могут оценить свои расходы на встречу Нового года.

41% собирается потратить на новогодние подарки примерно столько же, сколько в прошлом году. 20% заявили, что их расходы на подарки уменьшатся по сравнению с прошлым годом, 17% – что увеличатся. 22% затруднились оценить свои траты на новогодние подарки по сравнению с прошлогодними.

29% опрошенных готовы посещать любые мероприятия во время новогодних праздников, несмотря на пандемию.

30% не будут посещать массовые мероприятия во время новогодних праздников из-за пандемии. 15% готовы участвовать в мероприятиях только на свежем воздухе, 18% – пойти в кино или театр, 17% – с детьми на ёлку или детский спектакль, 5% готовы посещать в новогодние каникулы музеи, выставки, лекции и экскурсии.

При этом только 12% опрошенных выступают за полную отмену всех массовых новогодних мероприятий из-за пандемии.

Абсолютно поддерживают или скорее поддерживают допуск на массовые мероприятия только вакцинированных или недавно переболевших по QR-кодам 42% опрошенных россиян. 26% категорически против QR-кодов и считают, что на массовые мероприятия надо допускать всех, еще 32% – скорее против таких ограничений.

Точно будут ходить в новогодние каникулы в кафе и рестораны, если это станет возможно только по QR-кодам, 10% респондентов, еще 33% - скорее будут. 35% заявили, что точно не будут никуда ходить по QR-кодам, еще 22% – скорее не будут.

При этом 46% опрошенных сибиряков заявили, что у них уже есть QR-код.

Готовы вакцинироваться для того, чтобы получить QR-код ради посещения мероприятий, кафе и ресторанов, 11% сибиряков.