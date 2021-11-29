Иркутская область заняла 45 место по уровню закредитованности населения в России

В среднем, житель области должен банку 356 тысяч рублей.

Согласно рейтингу РИА Новости, банкам иркутяне отдают 65,4% своего дохода в год.

Бурятия находится на 62 строчке рейтинга (средний долг – 316 тыс. рублей, платеж – 70% от зарплаты в год), Новосибирская область – 77 место (средний долг – 363 тыс. рублей, платеж – 79% от зарплаты в год), Красноярский край – 25 место (средний долг – 353 тыс. рублей, платеж – 59% от зарплаты в год).

Суммарный долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей, при этом наиболее закредитованными регионами страны по итогам 2021 года являются Калмыкия и Тува, наименее – Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Ранее, ЦБ сообщил о ключевом риске финсистемы – закредитованности людей, а не компаний. Наиболее серьезные текущие риски финансового сектора РФ базируются в росте долговой нагрузки населения, но ЦБ оценивает их как средние. Сопоставимы с ними средне- и долгосрочные «климатические» риски, их потенциал выглядит выше проблемы закредитованности.