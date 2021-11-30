«Коробки храбрости» с игрушками передали волонтёры в больницы города и района

Несколько «Коробок храбрости» передали волонтёры в Детскую городскую и районную больницы Братска, сообщает «Братская студия телевидения».

В специальных боксах подарки для малышей. За каждую болезненную процедуру ребенок получает награду – возможность выбрать из красочной коробки любой приз. Все товары новые и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Дети, когда лечатся, хотят, чтобы у них условия были как дома. Игрушки позволят разнообразить их досуг, когда они не заняты лечением, позволят повысить им настроение. А позитив – это всегда успех в лечении», – Ирина Мельник, и.о. главного врача детской городской больницы.

«Подарки детям – это здорово. Потому что дети остаются без родителей в госпитале. И, конечно, эта теплота, подарки, игрушки, они украсят их пребывание в больнице, они не останутся без внимания», – Марина Середкина, главный врач Братской районной больницы.

Социальная акция «Коробка храбрости» проходит ежегодно. Она приурочена ко Всемирному дню ребенка. В этом году к ней впервые присоединились волонтеры Братска. Среди активистов предприниматели города, студенты Братского государственного университета и сотрудники БРАЗа.

«Мы вообще Братским алюминиевым заводом стараемся участвовать во всех волонтёрских акциях, которые проходят в городе. И в этот раз мы не смогли оставить незамеченным такой важный для всей России день. Я думаю каждый в душе волонтер, я лично стараюсь участвовать во всех мероприятиях которые у нас проводятся», – Наталья Явкина, менеджер отдела экологии ПАО «РУСАЛ Братск».