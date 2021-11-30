«Зелёный свет» дали устойчивому развитию: En+ Group одержала победу в номинации «ESG-прорыв»

En+ Group стала обладателем премии в области устойчивого развития «Зеленый Свет» компании Schneider Electric. Компания одержала победу в номинации «ESG-прорыв: самое значительное улучшение ESG-показателей за 3 года», тем самым подтвердив свою приверженность принципам устойчивого развития, а также участие в глобальном переходе к низкоуглеродной экономике.

Организаторы премии отметили активную ESG-повестку En+ Group, прозрачность и последовательность в раскрытии ее нефинансовых показателей, непрерывное совершенствование в области устойчивого развития, а также внедрение новых «зеленых» проектов. Только за последний год En+ Group публично представила свой стратегический план по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов и сумела произвести алюминий с самым низким углеродным следом, благодаря принципиально новой технологии инертного анода.

Премия «Зеленый Свет» была учреждена компанией Schneider Electric ранее в этом году. Проект направлен на продвижение ESG-повестки, привлечение внимания бизнеса к сфере зеленой экономики, развитие программ декарбонизации и снижения углеродоемкости, а также на трансформацию сознания общества для перехода на ответственный, «зеленый» образ жизни.

Наград были удостоены российские и международные компании. Интеллектуальным партнером премии стала Московская школа управления СКОЛКОВО, а одним из партнеров – Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:

– Признание Schneider Electric – большая честь для En+ Group. Мы, как представители бизнес-сообщества, обладаем схожим видением относительно низкоуглеродной экономики будущего, а главное, мы считаем, что достичь ее можно только сообща. В рамках премии «Зеленый Свет» мы надеемся вдохновить другие компании присоединиться к нашим стремлениям и идеям. Совместными усилиями мы можем добиться того, что 2020-е станут десятилетием перемен к лучшему не только для человечества, но и для всей планеты.