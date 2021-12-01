Альфа-Банк начал выдавать кредиты с помощью искусственного интеллекта

Альфа-Банк начал использование искусственного интеллекта для принятия кредитного решения для розничных клиентов. Искусственный интеллект анализирует транзакционную активность клиента и данные из различных источников – например, использование клиентами продуктов банка. Технология помогает сформировать решение по кредиту быстрее, а работу алгоритмов – точнее.

Такой подход позволяет лучше оценить клиента и отойти от общепринятой практики использовать экспертные правила в дополнение к моделям. Также удалось поменять подход к управлению стратегии выдачи кредитов – правил стало меньше, и контролировать их стало проще. Всю основную работу при принятии решения теперь выполняет система искусственного интеллекта. В результате больше клиентов смогут получить кредит.

«Использование искусственного интеллекта в скоринговой модели – как раз тот случай, когда машина помогает дать клиенту суперсервис за счет быстрого ответа на запрос. Уже сейчас мы вдвое сократили число экспертных отказов в кредите клиентам», – отметил Андрей Гулецкий, член правления, директор по управлению рисками Альфа-Банка.