Больше половины россиян хотели бы увеличения зарплаты минимум на 20%

57% россиян считают, что их заработная плата должна быть проиндексирована работодателем на 20% и выше.

К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «АльфаСтрахование». В опросе (есть у SIA.RU) приняли участие 1,3 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Большинство опрошенных призналось, что повышение зарплаты именно на 20% и более полностью бы их удовлетворило. При этом одну треть респондентов устроила бы индексация минимум на 10%. Вместе с тем, считают свой труд сильно недооцененным и хотели бы получать в два раза больше лишь 9% россиян.

По мнению участников опроса, повышение уровня дохода возможно только при регулярной индексации оклада. Говоря о частоте перерасчета, абсолютное большинство – 62% – призналось, что не помнят, когда последний раз увеличивалось их жалование. Похвалиться определенной стабильностью смогло 24% респондентов – их заработок переоценивается раз в пять лет. Меньше всего опрошенных оказалось в числе счастливчиков с ежегодной индексацией – таковых насчитывается 16%.

Примечательно, что ровно столько же россиян затруднилось ответить на вопрос об идеальной частоте индексации заработка, так как вообще об этом не задумывались. В два раза больше работников (33%) считают справедливым пересчет зарплаты раз в полгода. Но большинство – 51% – все же считают необходимым проведение ежегодной индексации жалования.

Однако пандемия и связанные с ней ограничения стали настоящим испытанием для экономики и бизнеса. Ковидный кризис сильно ударил по предпринимателям. Многим пришлось прекратить работу или сократить число сотрудников. Оставшимся пришлось «потуже затянуть пояса». В течение последнего года у 79% россиян заработная плата осталась на прежнем уровне и вообще не индексировалась. При этом 19% отметили, что их жалование наоборот повысилось и они смогли улучшить свое благосостояние в кризисный год. Но 2% россиян повезло меньше – из-за пандемии им понизили зарплату.

Также представляет интерес тот факт, что практически все участники опроса были единодушны во мнении о росте цен на продовольствие. Его почувствовали на себе 87% респондентов, и лишь 13% ответили на этот вопрос отрицательно.

«Желание людей получать больше понятно. Однако бывают ситуации, когда для компании на первый план выходит не повышение оплаты труда, а элементарное выживание, сохранение бизнеса и рабочих мест. В таких случаях, для сотрудников главным становится стабильность и наличие перспектив. Общее ощущение удовлетворенности формируется не только и не столько высокой зарплатой, а сочетанием социальных и корпоративных факторов. Опрос показал, что, несмотря на пандемийный кризис, 19% респондентов все же смогли улучшить свое благосостояние. Опрос проводился среди наемных сотрудников, а не предпринимателей — эта цифра очень высока. Только вдумайтесь! Не 3-5% повысили зарплату, а ⅕ опрошенных. Даже в тяжелые времена компании ценят тех сотрудников, которые вносят значимый вклад в развитие бизнеса. Ведь отношения «сотрудник–работодатель» – это все-таки обоюдная история», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».