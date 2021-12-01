Альфа-Банк представил Alfa Digital Open 2021 – главный цифровой форум года

«За год, который прошел с момента прошлой конференции Alfa Digital Open, наш цифровой банк сделал большой рывок вперед. Казалось, недавно мы представили первый стартап в банке, а уже сегодня команда Alfa Message создает успешные решения для нескольких бизнес-направлений Альфа-Банка и наших партнёров. Все амбициозные планы мы воплотили, и вместе с тем, есть, к чему стремиться. Предпочтения клиентов быстро меняются, становятся разнообразнее. Нам важно опираться не только на собственный опыт, но и экспертизу лучших профессионалов рынка. Такие конференции помогают создать новые идеи и открыто ими делиться», — поделился директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.
На форуме было затронуто много заметных и ярких тем. Так, команда продвинутой аналитики рассказала про работу над Customer Engagement Platform — платформой финансового суперсервиса, как подбираются решения и инструменты, которые обеспечивают гиперкастомизацию предложений от банка.
Команда UX-исследований раскрыла секреты, правда ли, что в исследовательском центре Alfa Research Center умеют читать мысли, а HR-лидеры рассказали, что нужно сделать, чтобы собеседование диджитал-специалиста завершилось оффером.
Команда Alfa Digital в Санкт-Петербурге официально представила нового финансового голосового помощника и рассказала, как удалось его научить шутить. А команды цифрового бизнеса и маркетинга открыли, как достичь 350 млн просмотров в интеграциях с блогерами.
Посмотреть запись Alfa Digital Open можно на Youtube, также делимся выступлениями спикеров ниже.
- «Мы знаем, о чём вы думаете. Запуск центра исследований клиентского опыта»
- «Digital: Нанимаем и не теряем»
- «Цифровые технологии обслуживания в офлайне. Phygital — новый формат сервиса!»
- «Персонализация в Альфа-Банке 2021. Клиент как лучший друг»
- «Продвинутая аналитика в Альфа-Банке»
- «Эволюция сервисов для юридических лиц»
- «Альфа-Мобайл 2021. Создание лучшего мобильного банка»
- «Как мы перезапускали Альфа-Инвестиции»
- «Make Web Great Again! Как мы обновили интернет-банк»
- «Альф. Лучше голосом»
- «Блогеры — новая нормальность»
- «Блиц-интервью с блогером: Как сделать успешную интеграцию»
- «Платформа цифровых продаж. Игра началась»
- «X5 Карта. Финансовый сервис в мобильных приложениях торговых сетей»