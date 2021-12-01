Банк «Открытие» получил престижную премию Red apple

Социальный проект #Немаловажный банка «Открытие» стал лауреатом ежегодной премии одного из самых престижных в России фестивалей рекламы Red Apple. Он признан лучшей социальной инициативой, а также стал лауреатом как социальный проект, значимый для бренда.

Социальный проект #Немаловажный банка «Открытие» был запущен в 2020 году для поддержки предпринимателей во время пандемии. Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 прошлого года бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк «Открытие». Партнером проекта был выбран холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ), который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя медиа-ресурсы НМГ, банк «Открытие» предоставил предпринимателям возможность обратиться к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.

В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей. Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ — клиентов любых банков, а не только банка «Открытие».

В июле 2021 года социальный проект #Немаловажный стал лауреатом программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка малого и среднего бизнеса». Кроме того, проект получил награды Effie и Silver mercury.

Red Apple — крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также один из самых престижных в России фестивалей рекламы. Премия Red Apple вручается в десяти номинациях.