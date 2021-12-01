В #ЩедрыйВторник Росбанк удвоит все взносы в проекты онлайн-ярмарки «Планета добрых подарков»

Благотворительное собрание «Все вместе», Росбанк и Planeta.ru запустили вторую благотворительную онлайн-ярмарку «Планета добрых подарков». До 12 января в одноименном разделе крауд-платформы можно посетить «витрины» фондов и выбрать подарки, сделанные их подопечными и волонтерами.

Участниками онлайн-ярмарки стали больше 25 проверенных благотворительных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пензы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы и Самары, занимающихся различными социальными проблемами: помощью больным детям и взрослым, адаптацией детей-сирот и людей с инвалидностью, спасением бездомных животных, экологическими проблемами и системным развитием благотворительности в России. В частности, это благотворительные фонды «Нужна помощь», «Живи сейчас», «Второе дыхание», «РЭЙ», и другие проверенные НКО.

«Краудфандинговый маркет мы придумали в прошлом году, когда пандемия сделала очные ярмарки невозможными. И это был потрясающий опыт! Получилось не только сохранить волшебную новогоднюю атмосферу, но и использовать преимущества онлайн-формата. Не всякая ярмарка может длиться больше месяца и объединить фонды из разных городов. В этому году "Планета добрых подарков" будет еще масштабнее – больше городов, больше организаций и не только из "Все вместе". Хотя мы остаемся верны главным принципам: только надежные, прозрачные, прошедшие валидацию фонды, только красивая и качественная продукция и помощь людям и животным как результат», – отметила исполнительный директор ассоциации «Все вместе» Алиса Малова.

«Посетители» ярмарки смогут приобрести новогодние игрушки, предметы декора, бижутерию, керамические и деревянные изделия ручной работы, мерч фондов и другие товары. Например, инклюзивные мастерские «Простые вещи» из Санкт-Петербурга открыли предзаказ счастливых календарей с рисунками особых художников, а фонд «Дети наши» предлагает приобретать благотворительные открытки. Для удобства все товары, представленные на ярмарке, собраны и рассортированы по категориям в специальном каталоге. В отличие от классических крауд-проектов, фонды будут стараться обрабатывать заказы по мере поступления, чтобы успеть доставить или выдать продукцию к новогодним праздникам. Помимо этого, все проекты можно поддержать безвозмездно на любую удобную сумму.

У всех фондов-участников символическая финансовая цель 10 тысяч рублей. Проекты построены по принципу предпродажи: чем больше товаров смогут реализовать фонды, тем больше средств на помощь своим подопечным выручат. Для юрлиц доступен выкуп партии товаров по договору. Пользователи, поддержавшие проекты фондов от 500 рублей, автоматически получат в подарок бонус от «ЛитРес».

Традиционно старт ярмарки приурочен к международному дню благотворительности «Щедрому вторнику», который 30 ноября проходит в России в седьмой раз. Соорганизатор «Планеты добрых подарков» Росбанк удвоит все взносы, сделанные в проекты фондов в «Щедрый вторник».

«Покупка подарков в "Щедрый вторник" – это, в первую очередь, поддержка самого процесса социализации и творческой реализации людей, которые по тем или иным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. В прошлом году в ярмарке приняли участие 20 фондов и 1137 человек, было собрано 1,6 млн рублей, что для фондов было большим фандрайзинговым подспорьем. В этом году мы намерены улучшить результат», – отметила директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей.

Краудфандинговый маркет на Planeta.ru продлится до 12 января 2022 года. Отчеты о расходах вырученных средств разместят в новостях крауд-кампаний и на сайтах благотворительных организаций.