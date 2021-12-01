Тендер объявлен на строительство дороги Кутулик-Хадахан в Иркутской области

Протяженность трассы – четыре километра, сообщает RosTender.info.

На протяжении всего участка автодороги наблюдается колейность, выбоины, гребенка, волны. Обочины нуждаются в уширении, подсыпке и планировке. Дорожные знаки устарели и требуют замены, также необходимо установить новые в местах примыканий, поставить новые сигнальные столбики и барьерное ограждение. Железобетонные трубы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области проводит электронный аукцион. на капитальный ремонт автодороги на участке км 43+000 - км 46+993 в Нукутском районе. С подрядчиком заключат контракт на 193 млн рублей, заявки на участие принимают до 9 декабря. Ремонт завершится в сентябре 2023 года.

Работы пройдут в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 - 2024 годы.