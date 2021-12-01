В микрорайоне «Хрустальный парк» по Байкальскому тракту построят новые социальные объекты

Застройщик микрорайона «Хрустальный парк», расположенного на 14 км Байкальского тракта, выделил 50 млн рублей собственных средств на проектирование социальных объектов – общеобразовательной школы, детского сада, школы искусств и улично-дорожной сети микрорайона. Уже через 2-3 года население Новолисихи, где строится новый микрорайон, превысит 10 тысяч человек , а сама деревня станет одним из густонаселенных поселений Иркутского района

– Новые проекты разрабатываются по соглашению с муниципалитетом Иркутского района и станут основой заявки на финансирование долгожданных объектов, – говорится в сообщении застройщика.

Так, проект общеобразовательной школы на 550 мест был создан ранее и сейчас требует доработки в связи с обновлением требований к учреждениям образования и перерасчета стоимостных показателей. Напомним, школа в Новолисихе площадью более 16 тыс. кв.м. будет включать в себя, помимо образовательных помещений, собственный 25-метровый бассейн и стадион.

Проект школы искусств является уникальным. Он выделяется своим оснащением на фоне крупных областных учреждений. Планировочные решения ДШИ рассчитаны на 400 учеников, которые будут обучаться на нескольких отделениях – игре на музыкальных инструментах, танцам (включая занятия балетом), скульптуре, прикладному искусству, художественному мастерству, а также дисциплинам, характерным для школ искусств.

Большой актовый зал на 200 зрителей, с большой сценой и необходимыми помещениями для артистов, станет центром множества мероприятий, как для учащихся, так и для местных жителей. Кроме него, в школе предусматривается малый концертный зал на 50 зрителей для камерных мероприятий и концертов. Особая гордость планировки – большой вестибюль со вторым светом, в котором будут проводиться выставки работ и массовые мероприятия. Рядом с центральным входом школы искусств разместится уличная летняя сцена.

Уже действующий в микрорайоне муниципальный детский сад дополнят еще одним в ближайшие годы. Новый сад рассчитан на пребывание более 200 детей и позволит решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях Байкальского тракта и окрестностей.

С учетом темпов ввода жилья в микрорайоне, население Новолисихи превысит 10 тыс. человек уже через 2-3 года. Деревня станет одним из густонаселенных поселений Иркутского района, что потребует развития крайне необходимой социальной инфраструктуры.