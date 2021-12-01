ИНК вошла в ТОП-10 рейтинга по экологической открытости Всемирного фонда дикой природы

«Иркутская нефтяная компания» заняла девятое место в евразийском рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых компаний в 2021 году, который проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). По сравнению с рейтингом-2020, ИНК поднялась на две позиции, рассказали SIA.RU в компании.

Проект организован при поддержке Европейского союза. Онлайн-презентация итогов состоялась 30 ноября 2021 года. В рейтинге представлены 22 российские нефтегазовые компании, а также 14 предприятий из Казахстана и два – из Азербайджана. В 2021 году глобальная повестка устойчивого развития стремительно усилилась, в том числе и в России.

По информации пресс-службы WWF, эксперты рейтинга представили не только итоговый анализ, но и исследовали динамику за 8 лет его существования. Анализ итоговых баллов компаний России и Казахстана выявил два устойчивых кластера – «прозрачный» и «непрозрачный».

К «прозрачному» кластеру относятся компании верхней половины рейтинга, которые активно раскрывают экологически значимую информацию в должном объёме. При этом передвижение из «непрозрачного» в «прозрачный» кластер практически не происходит.