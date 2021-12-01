Звезда шоу «Голос» Юлия Кошкина прилетит в Иркутск для съемок в проекте «Иркутские песни о главном»

По сюжету героиня Юлии – молодая девушка, которая мечтает о музыкальной карьере, но встречает сопротивление со стороны отца, сообщили SIA.RU в Кинокомпания Юрия Яшникова.

Он не считает увлечение дочери чем-то серьезным и прочит ей карьеру в своей крупной преуспевающей компании. Зрители «Иркутских песен о главном» непременно услышат и прекрасное исполнение Юлии - авторы не могли не включить в проект музыкальную номер с её участием.

– Когда я рассказал Юле содержание эпизода, в съемках которого мы предложили ей принять участие, она не смогла сдержать эмоций и слез. И сразу сказала, что сделает всё зависящее о нее, чтобы прилететь на съемки. Помешать этому могли те обязательства, которые есть у Юлии как участницы проекта «Голос» перед продюсерами «Первого канала». Главным образом предстояло найти люфт в её плотном графике подготовки к новому этапу музыкального шоу и согласовать возможность этой поездки. Было непросто, но нам это удалось, поэтому мы с радостью можем сообщить, что «Иркутские песни о главном» прирастают таким ярким участником, – Юрий Яшников, креативный продюсер, режиссер проекта.