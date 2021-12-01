Хоккейные корты Иркутска готовят к зиме

В этом году будет действовать 25 объектов для катания на коньках во всех округах областного центра, рассказали SIA.RU в мэрии.
В свободное от тренировок время посетить муниципальный корт может любой желающий. На сегодня катки готовы на 90%. Завершить работы планируется до 5 декабря.
Корты расположены по следующим адресам
Правобережный округ:
- переулок Мопра, 6;
- мкр. Зеленый, 30 (Детская спортивная площадка);
- мкр. Топкинский, 10;
- ул. 5-й Армии, 69.
Свердловский округ:
- мкр. Первомайский, 76;
- мкр. Университетский, 87;
- мкр. Университетский, 95;
- ул. 4-я Железнодорожная, 44;
- бул. Рябикова, 21-а;
- ул. Жуковского, 21.
Октябрьский округ:
- ул. Лопатина, 51;
- ул. Байкальская, 190;
- ул. Байкальская, 312;
- ул. Советская, 176;
- пр. Маршала Жукова, 26;
- бул. Постышева, 20;
- ул. Пискунова, 102.
Ленинский округ:
- ул. Украинская, 3;
- ул. Сиб. Партизан, 9;
- ул. Тельмана, 53;
- ст. Батарейная, ул. Центральная, 15;
- ст. Батарейная 2-й военный городок, 16;
- 18, ул. Баумана, 176;
- ул. Мичурина, 8, мкр. Березовый,105.