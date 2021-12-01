Хоккейные корты Иркутска готовят к зиме

В этом году будет действовать 25 объектов для катания на коньках во всех округах областного центра, рассказали SIA.RU в мэрии.

В свободное от тренировок время посетить муниципальный корт может любой желающий. На сегодня катки готовы на 90%. Завершить работы планируется до 5 декабря.

Корты расположены по следующим адресам

Правобережный округ:

переулок Мопра, 6;

мкр. Зеленый, 30 (Детская спортивная площадка);

мкр. Топкинский, 10;

ул. 5-й Армии, 69.

Свердловский округ:

мкр. Первомайский, 76;

мкр. Университетский, 87;

мкр. Университетский, 95;

ул. 4-я Железнодорожная, 44;

бул. Рябикова, 21-а;

ул. Жуковского, 21.

Октябрьский округ:

ул. Лопатина, 51;

ул. Байкальская, 190;

ул. Байкальская, 312;

ул. Советская, 176;

пр. Маршала Жукова, 26;

бул. Постышева, 20;

ул. Пискунова, 102.

Ленинский округ: