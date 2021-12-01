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Хоккейные корты Иркутска готовят к зиме

В этом году будет действовать 25 объектов для катания на коньках во всех округах областного центра, рассказали SIA.RU в мэрии.

В свободное от тренировок время посетить муниципальный корт может любой желающий. На сегодня катки готовы на 90%. Завершить работы планируется до 5 декабря.

Корты расположены по следующим адресам

Правобережный округ:

  • переулок Мопра, 6;
  • мкр. Зеленый, 30 (Детская спортивная площадка);
  • мкр. Топкинский, 10;
  • ул. 5-й Армии, 69.

Свердловский округ:

  • мкр. Первомайский, 76;
  • мкр. Университетский, 87;
  • мкр. Университетский, 95;
  • ул. 4-я Железнодорожная, 44;
  • бул. Рябикова, 21-а;
  • ул. Жуковского, 21.

Октябрьский округ:

  • ул. Лопатина, 51;
  • ул. Байкальская, 190;
  • ул. Байкальская, 312;
  • ул. Советская, 176;
  • пр. Маршала Жукова, 26;
  • бул. Постышева, 20;
  • ул. Пискунова, 102.

Ленинский округ:

  • ул. Украинская, 3;
  • ул. Сиб. Партизан, 9;
  • ул. Тельмана, 53;
  • ст. Батарейная, ул. Центральная, 15;
  • ст. Батарейная 2-й военный городок, 16;
  • 18, ул. Баумана, 176;
  • ул. Мичурина, 8, мкр. Березовый,105.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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