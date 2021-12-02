Росбанк предложил снизить ставку по автокредиту

«Росбанк Авто» предложил способ снизить ставку по автокредиту на 1%, рассказали SIA.RU в банке.

Для этого в течение первых двух календарных месяцев после оформления автокредита клиентам необходимо всего лишь выполнить только одно из условий:

перечислять заработную плату от 15 000 рублей на счет, открытый в ПАО РОСБАНК;

перечислять от 50 000 рублей безналичным переводом из стороннего банка на счет, открытый в ПАО РОСБАНК;

открыть расчетный счет индивидуального предпринимателя и оплатить авансовый пакет банковских услуг на срок от 12 месяцев.

Как сохранить сниженную ставку, рассказал директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин:

«Ежемесячно осуществляйте безналичные переводы на счет, открытый в ПАО РОСБАНК с назначением платежа «заработная плата» от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Или тоже ежемесячно осуществляйте безналичные переводы на счет в нашем банке на общую сумму не менее, чем 50 000 рублей через сторонние организации или банки. При открытии расчетного счета для ИП сниженная ставка сохраняется в течение всего периода действия договора», – отметил эксперт.