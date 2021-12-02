Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в ТОП самых выгодных банков для вкладов и розничного кредитования по итогам октября и ноября 2021 года

Также АТБ пополнил список банков с лучшим приростом портфеля срочных депозитов за октябрь 2021 года. Данные опубликовал финансовый портал Бробанк.ру.

Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в ТОП сразу трех рейтингов, опубликованных сервисом Бробанк.ру по состоянию на октябрь этого года: «Самые выгодные банки для вклада» - 19 место, «Самые крупные банки по кредитам физлиц» - 29 место и на 12 месте по динамке прироста срочных депозитов.

Каждый из рейтингов опирается на свои определенные условия. Так, например, при выборе лучших депозитов аналитики портала оценивают доходность предлагаемых кредитными организациями депозитов.

Напомним, что в октябре АТБ увеличил процентную ставку по сезонному вкладу «Пара мандаринов» до 7,5% годовых, а также улучшил условия по депозитам «Сохрани» и «Сохрани Онлайн». Банк предлагает своим клиентам широкую линейку краткосрочных и долгосрочных вкладов. По каждому депозитному продукту предусмотрены свои индивидуальные условия, которые помогут клиенту не только сохранить, но и приумножить денежные средства.

Выбрать условия, рассчитать доходность и открыть депозит вы можете лично в отделении банка или на сайте по ссылке.

Помимо вкладных продуктов, в настоящее время в АТБ действует несколько кредитных программ: кредит наличными до одного млн рублей, кредит наличными свыше одного млн рублей, а также программа «Рефинансирование», которая позволяет погасить действующий кредит, оформленный ранее в другом банке, с пониженной процентной ставкой от АТБ.

В преддверии Нового года Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Выиграй 555 тысяч рублей за оформление кредита от 5,5% годовых».

С 24 ноября по 31 декабря каждый, кто оформит потребительский кредит на сумму от 100 000 рублей, автоматически становится участником акции и может получить от банка крупный приз.

Каждые семь дней до самого Нового года среди клиентов будет определяться призёр, которому достанется 55 000 рублей. А сразу после новогодних праздников банк определит главного призёра, который получит 555 000 рублей!

Подробнее о правилах акции на сайте банка по ссылке.