Клиенты Уралсиб Private Bank совершили необычное арт-путешествие

25 ноября Уралсиб Private Bank пригласил своих клиентов в «Центр искусств. Москва», где они стали участниками интерактивной выставки-перформанса.

Место для проведения клиентского мероприятия в этом году было выбрано не случайно. «Центр искусств. Москва» – это выставка частных коллекций, которые никогда ранее не показывались широкой публике. В двенадцати его залах разместилось более трехсот экспонатов, включая коллекцию икон, полотна великих представителей русской живописной школы: И. Шишкин, И. Айвазовский, В. Васнецов, К. Брюллов, И. Левитан, А. Куинджи. Особенность Центра в том, что здесь академическое искусство показывается с использованием инновационных технологий с применением освещения, звука, голограммы.

Подготовкой представления в формате иммерсивного спектакля (когда зрителя пытаются «погрузить» в разворачивающееся действие) занимался режиссер и хореограф Сергей Землянский. С помощью своей труппы пластического театра он представил гостям вечера перформанс под названием «Суть вещей», обыграв историю создания и концепции экспонатов выставки «Центра искусств. Москва».

По завершении выставки-перформанса клиентов Уралсиб Private Bank ждал еще один сюрприз – «Концерт для голограммы с оркестром №1». Голографическое шоу представляло собой вариации на тему знаменитых балетных постановок с применением технологии голограммы. Как отмечают гости мероприятия, проекции ведущих артистов российского балета практически невозможно было отличить от живых людей. Во время представления танцоры управляли стихиями, превращаясь в птиц и в конце растворились в воздухе. Сопровождал шоу Первый симфонический оркестр.