Сотрудники Новикомбанка приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте 2021

Сотрудники Новикомбанка приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. Все желающие смогли пройти Экодиктант как в режиме онлайн на портале Экодиктант.рус, так и на офлайн-площадках. К проверке экологической грамотности подключилось несколько миллионов россиян в стране и за рубежом.

Тест Экологического диктанта включал 25 вопросов, на которые нужно было ответить за ограниченный период времени – 45 минут. Тестовые задания были составлены так, что давали возможность участникам показать не только знания по экологии, но и продемонстрировать широкий кругозор, начитанность и внимательность.

Сотрудники Новикомбанка, принявшие участие в Экодиктанте, рассказали, что не просто проверили свои знания по экологии, а задумались о будущем планеты и экологичном образе жизни. Участники отметили, что проверить свои знания можно было в разных областях охраны окружающей среды, касающихся глобальных и бытовых вещей.

«В современном мире забота о сохранении окружающей среды для блага нынешнего и будущих поколений должна быть основой деятельности любой прогрессивной компании. Участие сотрудников Новикомбанка в экодиктанте подтверждает, что нашей команде действительно небезразличны вопросы экологии», — прокомментировала Старший вице-президент Новикомбанка Ольга Карасева.

Всероссийский экологический диктант — это ежегодный проект, направленный на формирование соответствующей культуры, популяризацию знаний о сохранности окружающего мира среди различных слоев населения, а также повышение уровня грамотности по данной теме в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений. Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке двенадцати федеральных министерств и ведомств. Инициативу также поддержали известные деятели науки и культуры: Лео Бокерия, Олег Газманов, Никас Сафронов, Оксана Федорова и многие другие.