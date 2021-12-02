Райффайзенбанк выдает ипотеку на квартиры группы компаний «Победа» в Краснодаре и Адыгее по сниженной ставке

Райффайзенбанк предоставляет возможность покупки квартир на льготных условиях у группы компаний «Победа». У клиентов есть выбор: ставка 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования. Предложение распространяется на любые квартиры в жилых комплексах «Дружный-2» в Краснодаре и «Мега Победа» в Адыгее.

«Сотрудничество с застройщиками позволяет предоставить клиентам больше возможностей для выгодного приобретения квартиры даже в условиях текущей рыночной ситуации. Мы надеемся, что программа „субсидирование от застройщиков“ поможет легче решать квартирный вопрос в регионе», — рассказал Роман Крочакевич, руководитель направления развития розничного бизнеса макрорегиона «Центр» Райффайзенбанка.

«ГК „ПОБЕДА“ совместно с банком-партнёром Райффайзенбанк помогут нашим клиентам купить квартиру своей мечты на самых выгодных условиях», — отмечает» Ольга Румянцева, специалист по ипотечному кредитованию ГК «Победа.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет для программы со ставкой 6,5% годовых и 30 лет для программы со ставкой 2,99% на первые два года.

Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.

Подробнее об условиях специальной ставки Райффайзенбанка и группы компаний «Победа» можно прочитать на сайте.