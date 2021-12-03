На Байкале началось становление льда

На акватории озера Байкал и водоёмах южных районов региона процесс становления льда только начинается, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В Слюдянском, Иркутском районах на Байкале местами – забереги, которые при ухудшении погодных условий или при усилении ветра разрушаются.

В Ольхонском районе в заливах озера наблюдаются обширные ледовые поля с промоинами. Но толщина льда там не превышает 7 сантиметров. Во многих местах наблюдаются открытые участки воды, выход на такой лед сопряжен со смертельной опасностью.

В заливах Иркутского водохранилища ледовые поля нарастают постепенно. Лед неравномерный, его толщина может варьироваться от 3-х до 15-и сантиметров. Местами он ещё недостаточно прочен, чтобы уверенно выходить на него.

На Усть-Илимском, Братском водохранилищах – открытая вода, только в заливах наблюдаются забереги до 15 сантиметров толщиной.

МЧС призывает граждан ответственно относиться к вопросам личной безопасности и соблюдению правил на льду.