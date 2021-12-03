Банк «Открытие» презентовал еще три безбумажных офиса в Москве: у метро «Полянка», у метро «ЦСКА» и у метро «Аннино»

В Москве начали работать три новых офиса банка «Открытие». Один из них располагается в «Доме Открытия» по адресу ул.Большая Ордынка, д.40, стр.4 у метро «Полянка», второй — напротив Авиапарка по адресу ул.Авиаконструктора Микояна, д.12, третий — в ТРЦ «Галерея Атлантис» на Варшавском шоссе, д.160.

В офисе на Ордынке могут обслуживаться частные клиенты. Для привилегированных клиентов создана особая зона обслуживания. Офис работает с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00.

Офис на Ходынском поле расположен на первом этаже бизнес-центра «Линкор» напротив Авиапарка. Отделение специализируется на обслуживании частных клиентов, в частности клиентов сегмента «Привилегия», а также на ипотечных сделках. Офис работает в будние дни с 10 до 19, в субботу с 10 до 17 часов.

Офис у метро Аннино в ТРЦ «Галерея Атлантис» работает с частными клиентами и оказывает услуги клиентам премиального уровня. Режим работы офиса — в рабочие дни с 10-00 до 19-00.

В офисах используются безбумажные технологии, а также ESG-стандарты организации работы. Формат офисов комфортен за счет технологических новшеств: системы управления очередью, зоны обучения работе с мобильным банком, зарядным станциям для гаджетов, wi-fi. Инфоматы и банкоматы в круглосуточной зоне обслуживания позволяют клиентам решать финансовые вопросы самостоятельно.