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Райффайзенбанк предлагает лёгкую ставку по ипотеке для покупки квартиры от Tashir Estate

Райффайзенбанк предлагает ипотеку по сниженной ставке для покупки квартир от девелопера Tashir Estate, входящего в группу компаний «Ташир», в Москве: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования.

«Какой бы ни была ситуация на рынке ипотеки или недвижимости — людям нужно своё жильё. У кого-то пополнение в семье, кто-то наоборот — хочет жить уже отдельно от родителей. Мы вместе с партнёрами рады предоставить выгодное решение квартирного вопроса», — говорит Антон Красильников, руководитель направления ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

«Ограничение максимальной суммы кредита по программе льготной ипотеки понизило ее привлекательность в проектах бизнес-класса. Понимая всю необходимость такого рода ипотеки для столичного покупателя, мы совместно с нашим партнером Райффайзенбанк даем возможность приобрести квартиры выгодно. Это еще один шаг по расширению ассортимента субсидируемых ипотечных программ для клиентов Tashir Estate», — заметил Максим Самсонов, директор по маркетингу Tashir Estate.

Согласно условиям предложения первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от общей стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа для ипотеки со ставкой 2,99% на первые два года — 30 лет, для ипотеки под 6,5% годовых на весь срок — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву, несовместимо с другими льготными ипотечными программами.

Подробнее об условиях специального ипотечного предложения от Райффайзенбанк и Tashir Estate можно прочитать на сайте.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Компания Tashir Estate известна на рынке жилой̆ недвижимости с 2007 года.

В Москве за эти годы было построено 500 тыс. кв. м недвижимости преимущественно бизнес- и премиум-класса. Высокое качество строительства и надежность источника финансирования обеспечивают компании репутацию отвaетственного столичного застройщика. Строительство всех объектов компании осуществляется за счет собственных средств при поддержке АКБ «Фора-Банк», также входящего в группу компаний «Ташир». Собственное производство строительных материалов позволяет отслеживать их качество, гарантирует стабильные поставки и дает возможность контролировать себестоимость строительных работ, тем самым предлагая покупателям оптимальную рыночную стоимость жилья.

Группа компаний «Ташир» — многопрофильная группа компаний федерального масштаба, основанная в 1999 году и объединяющая более 200 компаний в различных секторах российской экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой и энергетической отраслях, девелопменте, ритейле и индустрии развлечений. Общая численность сотрудников превышает 45 000 человек. География деятельности охватывает 51 город России и ближнего зарубежья. Основатель и президент компании — Самвел Карапетян. Головной офис располагается в Москве.

Основа бизнеса группы компаний — девелопмент и управление коммерческой недвижимостью, при этом приоритетным направлением является торговая недвижимость. «Ташир» — лидер российского рынка девелопмента, создатель современных высокотехнологичных объектов в сфере коммерческой и жилой недвижимости, общая площадь которых составляет порядка 3,5 млн кв. м.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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