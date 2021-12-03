Райффайзенбанк предлагает лёгкую ставку по ипотеке для покупки квартиры от Tashir Estate

Райффайзенбанк предлагает ипотеку по сниженной ставке для покупки квартир от девелопера Tashir Estate, входящего в группу компаний «Ташир», в Москве: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования.

«Какой бы ни была ситуация на рынке ипотеки или недвижимости — людям нужно своё жильё. У кого-то пополнение в семье, кто-то наоборот — хочет жить уже отдельно от родителей. Мы вместе с партнёрами рады предоставить выгодное решение квартирного вопроса», — говорит Антон Красильников, руководитель направления ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

«Ограничение максимальной суммы кредита по программе льготной ипотеки понизило ее привлекательность в проектах бизнес-класса . Понимая всю необходимость такого рода ипотеки для столичного покупателя, мы совместно с нашим партнером Райффайзенбанк даем возможность приобрести квартиры выгодно. Это еще один шаг по расширению ассортимента субсидируемых ипотечных программ для клиентов Tashir Estate», — заметил Максим Самсонов, директор по маркетингу Tashir Estate.

Согласно условиям предложения первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от общей стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа для ипотеки со ставкой 2,99% на первые два года — 30 лет, для ипотеки под 6,5% годовых на весь срок — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву, несовместимо с другими льготными ипотечными программами.

Подробнее об условиях специального ипотечного предложения от Райффайзенбанк и Tashir Estate можно прочитать на сайте.