En+ Group подготовила выставочную экспозицию «Первая на Ангаре»

En+ Group и музей истории г. Иркутска им А.М. Сибирякова подготовили для иркутян выставочную экспозицию «Первая на Ангаре», посвященную 65-летию Иркутской ГЭС. Основная часть экспонатов передана фонду музея из внутренних архивов компании, а также от ветеранов электроэнергетики, рассказали SIA.RU в компании.

Вниманию посетителей представлены более 60 уникальных экспонатов, среди которых коллекция часов, различные измерительные приборы, документы, фотографии, книги, посвященные первостроителям и их награды. Основу витринной части составляет подшивка листовок «Молния», выпускавшихся ежедневно и отражавших основные этапы стройки, достигнутые успехи, передовиков производства. Посетители выставки смогут посмотреть уникальный фильм «Покорители Ангары», архивные кадры которого раскрывают мужество, профессионализм и трудовую доблесть основателей Иркутской ГЭС. Видеокадры впервые оцифрованы и транслируются в зале, погружая зрителя в эпоху воплощения самых смелых и амбициозных проектов.

Компания En+ Group активно содействует сохранению исторического наследия в рамках социальной политики компании, основные принципы которой обозначил ее основатель и общественный деятель Олег Дерипаска.

Открытие историко-культурного события состоялось при участии мэра г. Иркутска Руслана Болотова. Глава города первым осмотрел экспозицию и отметил, что социальная ответственность и бережное отношение компании к своим предшественникам является хорошим примером для других предприятий.

Руслан Болотов, мэр г. Иркутска подчеркнул:

– В прошлом году Иркутску было присуждено почетное звание «Город трудовой доблести». Память о труде гидростроителей, как и о подвиге многих других тысяч земляков, мы должны сохранить для потомков, воспитывать юных иркутян на таких примерах мужественного созидательного труда. Молодое поколение энергетиков продолжает участие в развитии Иркутска. Благодаря им в столице Приангарья создаются новые общественные пространства, проходят экологические акции, находят воплощение новые мировые тренды. Важным событием в жизни города станет реализация масштабных проектов по преображению набережной реки Ангары и строительству нового теплового луча.

Вадим Чеверда, директор Иркутской ГЭС отметил:

– Создание первой гидроэлектростанции было неординарной и уникальной задачей того времени. В этом нетрудно убедиться, изучив музейные материалы. Они подчеркивают подвиг строителей Иркутской ГЭС, отражают взаимодействие человека с природой, и конечно, заставляют задуматься, насколько высокую роль в современном мире играет гидроэнергетика. Во время экскурсии можно увидеть не только начальные этапы развития ГЭС, но и узнать о новых инженерных технологиях, которые сегодня внедряются в рамках программы модернизации En+ Group «Новая энергия».

Кроме этого, выставка «Первая на Ангаре» станет своеобразным подарком для работников компании и их семей, поскольку приурочена к главному профессиональному празднику – Дню энергетика, ежегодно отмечаемого 22 декабря.

Экспозиция будет работать со 2 декабря по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 16а.