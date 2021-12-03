Контроль за здоровьем детей усилен в школах Иркутска

На данный момент в связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди учащихся на дистанционный формат обучения полностью переведено семь школ, а также 203 отдельных класса в 58 образовательных учреждениях, рассказали SIA.RU в мэрии.

«Медики продолжают регистрировать случаи заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей. На сегодня COVID-19 болеют 424 школьника», – отмечают в департаменте образования города.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в школах организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм: установлены рециркуляторы воздуха, ёмкости с антисептиком для обработки рук. На входе в учреждение организован контроль за состоянием здоровья, термометрия. Вакцинацию против COVID-19 прошли 87% педагогов города. В случае необходимости, решения по каждому конкретному классу о режиме обучения принимает директор учебного заведения совместно с департаментом образования города.

Ранее губернатор Игорь Кобзев рассказал, что с осторожностью относится к вакцинации детей.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.