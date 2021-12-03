Школу и детсад капитально отремонтировали в Заларнском районе за 63,6 млн рублей

Капитальный ремонт детского сада «Светлячок» в поселке Тагна и Солерудниковской гимназии в рабочем поселке Тыреть завершился в Заларинском районе Иркутской области, работы обошлись в 63,6 млн рублей, сообщает региональное правительство.

61,1 млн рублей из указанной выше суммы – средства федерального бюджета. Ремонтные работы проводились в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ремонт детсада, построенного в 1980 году, не проводился ни разу. Во время ремонта выполнены работы по устройству фундамента, утеплению стен, замене кровли, систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Приведены в порядок перекрытия, сделана внутренняя отделка и благоустроены игровые площадки на территории детского сада. Капитальный ремонт позволил открыть в детском саду дополнительную группу на 15 детей, что сократило очередь в учреждение – теперь сад смогут посещать 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В здании Солерудниковской гимназии 1987 года постройки также были выполнены работы по устройству фасада и наружного утепления стен, заменена металлическая кровля. В настоящее время в гимназии обучается 397 детей с 1 по 11 класс.

Помимо Заларинского района в программе «Современный облик сельских территорий» участвуют Нукутский и Куйтунский районы.