В Иркутске увеличат число автобусов, следующих в Ленинский округ

Администрация Иркутска договорилась с коммерческими перевозчиками об увеличении числа автобусов, курсирующих по маршрутам № 65 и 66 в Ленинском районе. Ведется работа, направленная на повышение выпуска автобусов на маршруты №14, 28, 28р и сокращение времени простоя в ремонте.

Кроме того, на линии выпущены дополнительные транспортные средства МУП «Иркутскавтотранс».

– Работа общественного транспорта, следующего в Ново-Ленино и Иркутск II, находится на особом контроле мэра города Руслана Болотова. Перевозчикам всех форм собственности рекомендовано своевременно принимать меры по исключению ситуаций, способствующих снижению выпуска подвижного состава. Кроме того, на самые востребованные маршруты: №№ 10, 13, 37, 55 и 57 выведен дополнительный муниципальный транспорт. Сейчас эти маршруты обслуживают 37 автобусов предприятия «Иркутскавтотранс», – рассказала исполняющая обязанности заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Татьяна Макарычева.

По её словам, уже в следующем году планируется переход на муниципальные контракты нового типа, рассчитанные на пятилетний срок. Они предполагают оплату компаниям-перевозчикам километров пробега, такой опыт введен в ряде городов России.