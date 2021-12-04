Житель Братска после ссоры пытался сжечь квартиру вместе с сестрой и матерью

Следственное управление СКР по Иркутской области обвинило жителя Братска в преступлении – он пытался сжечь квартиру вместе с сестрой и матерью в Усть-Илимске, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в феврале текущего года мужчина приехал в гости к родственницам. «В какой-то момент между ними произошел конфликт и мужчина ушел. Позже, вернувшись в квартиру, он облил бензином стены коридора и вещи, находившиеся там, а также плеснул горючее на мать и сестру. Затем мужчина совершил поджог и скрылся», – отмечают следователи.

Женщинам удалось спастись, преступника же вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлено обвинение по уголовным статьям «Покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом» и «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба», максимальные санкции которых предусматривают заключение вплоть до пожизненного срока.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.