Полиция Иркутска за 2021 год оштрафовала жителей на 12 млн рублей

Сотрудники Межмуниципального управления МВД «Иркутское» за 2021 год вынесли около 9 тысяч постановлений о наказании в виде административных штрафов, общая сумма которых составляет свыше 12 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские провели 1613 проверочных мероприятий, 578 административных штрафов было оплачено, сумма составила более 1,5 млн рублей. Также на данный момент суды вынесли 461 постановление о привлечении виновных к административной ответственности за несвоевременную оплату административного штрафа.

При несвоевременной оплате штрафов их сумма увеличивается вдвое. Кроме того, неплательщикам грозит наказание – арест вплоть до 15 суток.