Первый регион России достиг коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%

Севастополь стал первым регионом России, где коллективный иммунитет к коронавирусу превысил отметку в 80%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель оставил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», – сказала она.

В целом в России уровень коллективного иммунитета сейчас составляет 53,7%. По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, двумя – 63 961 690 раз.