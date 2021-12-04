Новости

Первый регион России достиг коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%

Севастополь стал первым регионом России, где коллективный иммунитет к коронавирусу превысил отметку в 80%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель оставил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», – сказала она.

В целом в России уровень коллективного иммунитета сейчас составляет 53,7%. По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, двумя – 63 961 690 раз.

Читайте также:

Вакцинировались от коронавируса 906 тысяч жителей Иркутской области
6 декабря 2021
Коронавирусом за сутки заболели 213 жителей Иркутска
6 декабря 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4694)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании