Вирусолог Центра имени Гамалеи спрогнозировал конец пандемии

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что пандемия может завершиться из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Он отметил, что предварительно заболевание при нем протекает в более легкой форме. По мнению профессора, пока новый вариант COVID-19 «не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям».

«Скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"»,— сказал господин Альтштейн «Радио Sputnik».